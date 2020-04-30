Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой дорогостоящих масок

Руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку. Накануне в регионе разгорелся скандал на фоне закупки медицинских масок по 425 рублей за штуку.

Представитель учреждения "Саратовский аптечный склад" заключил с подмосковным "Сигмафармом" договор на поставку СИЗ. Сумма соответствующей сделки – 43,36 миллиона рублей. Контракт предусматривал поставку одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за единицу.

Уроженец Саратовской области и спикер ГД Вячеслав Володин попросил прокуратура провести проверку по факту сделки. В областном Минздраве заявили, что соответствующий договор был расторгнут.