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19:41   30 Апреля 2020
Общество

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой дорогостоящих масок

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой дорогостоящих масок

Руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку. Накануне в регионе разгорелся скандал на фоне закупки медицинских масок по 425 рублей за штуку.

Представитель учреждения "Саратовский аптечный склад" заключил с подмосковным "Сигмафармом" договор на поставку СИЗ. Сумма соответствующей сделки –  43,36 миллиона рублей. Контракт предусматривал поставку одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за единицу.

Уроженец Саратовской области и спикер ГД Вячеслав Володин попросил прокуратура провести проверку по факту сделки. В областном Минздраве заявили, что соответствующий договор был расторгнут.

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Автор: Василий Пименов
#отставка #саратовская область

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