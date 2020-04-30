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19:29   30 Апреля 2020
Политика

Собянин призвал граждан РФ поберечь себя и своих близких в период COVID-19

Собянин призвал граждан РФ поберечь себя и своих близких в период COVID-19

Москве предстоит пройти еще три четверти на пути к победе с коронавирусом, обозначил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы даже не в середине пути, в лучшем случае, четверть пути, впереди очень большие испытания", — подчеркнул политик в своем заявлении.

В непростой для столицы период он призвал граждан позаботиться о себе и своих близких. 

В настоящий момент в Москве уже 17 000 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию занимают больничные койки.

Раннее RT сообщил о начале диагностики коронавируса в Москве посредством использования искусственного интеллекта.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #коронавирус

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