Собянин призвал граждан РФ поберечь себя и своих близких в период COVID-19

Москве предстоит пройти еще три четверти на пути к победе с коронавирусом, обозначил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы даже не в середине пути, в лучшем случае, четверть пути, впереди очень большие испытания", — подчеркнул политик в своем заявлении.

В непростой для столицы период он призвал граждан позаботиться о себе и своих близких.

В настоящий момент в Москве уже 17 000 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию занимают больничные койки.

Раннее RT сообщил о начале диагностики коронавируса в Москве посредством использования искусственного интеллекта.