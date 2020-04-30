Собянин призвал граждан РФ поберечь себя и своих близких в период COVID-19
Москве предстоит пройти еще три четверти на пути к победе с коронавирусом, обозначил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы даже не в середине пути, в лучшем случае, четверть пути, впереди очень большие испытания", — подчеркнул политик в своем заявлении.
В непростой для столицы период он призвал граждан позаботиться о себе и своих близких.
В настоящий момент в Москве уже 17 000 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию занимают больничные койки.
Раннее RT сообщил о начале диагностики коронавируса в Москве посредством использования искусственного интеллекта.