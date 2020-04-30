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19:29   30 Апреля 2020
Общество

Собянин прокомментировал возможный выход Москвы на пик заражения COVID-19

Собянин прокомментировал возможный выход Москвы на пик заражения COVID-19

Мэр Москвы отметил, что ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась.

Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом нового типа. С таким предположением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что, судя по последним официальным данным из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, ситуация стабилизировалась. Резкого прироста людей с положительным тестом на COVID-19 в столице за последние 5–7 дней не было.

Ранее на официальном сайте мэрии Москвы появилась информация о том, что москвичи смогут покинуть город на майские праздники по специальному электронному пропуску.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #коронавирус

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