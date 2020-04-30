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19:24   30 Апреля 2020
Политика

Путин призвал правительство учесть последствия COVID-19 в плане восстановления экономики

Путин призвал правительство учесть последствия COVID-19 в плане восстановления экономики

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к серьезным изменениям в структуре экономики. Это необходимо учитывать при планировании восстановления экономической жизни после пандемии.

Новая реальность, связанная с разрывом множества хозяйственных связей из-за COVID-19, должна быть учтена в любых действиях по восстановлению экономики. Такую точку зрения выразил в обращении к членам российского правительства президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что в этой новой реальности ключевое значение будут иметь наука и технологии.  Президент также поручил министрам сформировать очередной пакет мер для экстренной помощи россиянам в этой сложной ситуации.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #правительство #COVID-19

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