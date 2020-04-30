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19:23   30 Апреля 2020
Политика

Россия и Турция провели седьмое совместное патрулирование трассы М4 в Сирии

Россия и Турция провели седьмое совместное патрулирование трассы М4 в Сирии

Россия и Турция провели совместное патрулирование на трассе М4 в провинции Идлиб в сопровождении наземных и воздушных элементов, сообщает Минобороны Турции.

Помимо этого военнослужащие из РФ и Турции провели патрулирование в провинции Хасака, а также оценили ситуацию в районах населенных пунктов Абу-Расин и Ад-Дарбасия, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках исполнения положений двустороннего меморандума, который принят в октябре 2019 года, осуществилось патрулирование. Обнаружение незаконных террористических группировок и возможных скоплений отдельных автомобилей является целью патрулирования.

Армия Турции с октября прошедшего года проводит на севере сирийской территории операцию "Источник мира", которая направлена против вооруженных объединений курдов.

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #турция

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