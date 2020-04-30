Воздвижение памятника власовцам в районе Ржепорые на окраине Праги началось.

Идея сооружения монумента пришла в голову бывшему бульварному журналисту, а ныне старосте Ржепорые Павлу Новотному, который, подчеркивая историческую значимость власовцев, в 1945 году освободивших деревню, призвал оказать им дань уважения. Об этом сообщает РИА Новости.

Староста принимал участие в установке памятной доски, помогая тем самым рабочим.

"На на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано", — обозначил Новотный.

Финансирование проекта обеспечивается из районного бюджета. Установка памятника обойдется гражданам в 153 тыс. крон (примерно 6,1 тыс. долларов).