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18:57   30 Апреля 2020
Политика

Памятник власовцам находится в процессе воздвижения на окраине Праги

Памятник власовцам находится в процессе воздвижения на окраине Праги

Воздвижение памятника власовцам в районе Ржепорые на окраине Праги началось.

Идея сооружения монумента пришла в голову бывшему бульварному журналисту, а ныне старосте Ржепорые Павлу Новотному, который, подчеркивая историческую значимость власовцев, в 1945 году освободивших деревню, призвал оказать им дань уважения. Об этом сообщает РИА Новости.

Староста принимал участие в установке памятной доски, помогая тем самым рабочим.

"На на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано", — обозначил Новотный.

Финансирование проекта обеспечивается из районного бюджета. Установка памятника обойдется гражданам в 153 тыс. крон (примерно 6,1 тыс. долларов).

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Автор: Ирина Большунова
#чехия #прага

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