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18:53   30 Апреля 2020
Политика

Итальянцы обвинили ЕС в нарушении прав человека за отправку мигрантов обратно в Ливию

Итальянцы обвинили ЕС в нарушении прав человека за отправку мигрантов обратно в Ливию

Жалобы в финансовую инспекцию Евросоюза подали сразу несколько итальянских организаций, так как финансирование программы по предотвращению выезда мигрантов из Ливии со стороны Евросоюза является нарушением международного права.

Об этом инциденте сообщил Infomigrants net. Евросоюз призвали к приостановке финансирования программ, которые ведут к удерживанию мигрантов в Ливии, а это является прямым нарушением норм законодательства ЕС о финансировании, а также ярко противоречит международным нормам в области прав человека, сообщает ФАН.

Еврокомиссия также произвела финансирование ряда проектов, поддерживающих инициативу вернуть мигрантов в Ливию, где происходит нарушение прав человека.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #италия #ливия

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