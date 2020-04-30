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18:38   30 Апреля 2020
Общество

Мэрия Москвы напомнила, как правильно оформить пропуск для поездки на дачу

Мэрия Москвы напомнила, как правильно оформить пропуск для поездки на дачу

Оформление цифровых пропусков является обязательным условием для жителей Москвы в случае выезда на дачу в период майских праздников, сообщается на сайте мэра столицы.

В случае, если отдых планируется длительным, для возращения в Москву также необходимо оформить пропуск повторно. Для этого можно воспользоваться специальной формой на портале mos.ru, отправить СМС-сообщение на короткий номер 7377 или позвонить по номеру единой справочной службы +7 (495) 777-77-77. При этом заявка на получение цифрового пропуска подается не позднее пяти чем за пять часов до поездки.

На сайте мэра Москвы отмечается, что привязка цифрового пропуска к бумажным билетам в поездах пригородного сообщения не обязательна. Однако, если выезжающий на дачу житель Москвы использует личный транспорт, он должен указать госномер машины в действующем цифровом пропуске.

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Автор: Яна Либерман
#москва #дача

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