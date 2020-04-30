Мэрия Москвы напомнила, как правильно оформить пропуск для поездки на дачу

Оформление цифровых пропусков является обязательным условием для жителей Москвы в случае выезда на дачу в период майских праздников, сообщается на сайте мэра столицы.

В случае, если отдых планируется длительным, для возращения в Москву также необходимо оформить пропуск повторно. Для этого можно воспользоваться специальной формой на портале mos.ru, отправить СМС-сообщение на короткий номер 7377 или позвонить по номеру единой справочной службы +7 (495) 777-77-77. При этом заявка на получение цифрового пропуска подается не позднее пяти чем за пять часов до поездки.

На сайте мэра Москвы отмечается, что привязка цифрового пропуска к бумажным билетам в поездах пригородного сообщения не обязательна. Однако, если выезжающий на дачу житель Москвы использует личный транспорт, он должен указать госномер машины в действующем цифровом пропуске.