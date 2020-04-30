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18:09   30 Апреля 2020
Политика

Сенатор Джабаров ответил на призыв Украины "увеличить давление" на Россию

Сенатор Джабаров ответил на призыв Украины "увеличить давление" на Россию

Российский сенатор Владимир Джабаров раскритиковал предложение Верховной рады "усилить давление" на РФ.

Украинская сторона призвала иностранные государства и международные организации "усилить давление". Джабаров подчеркнул, что подобные заявления отражают "ненависть", хотя российская сторона для этого ничего не сделала, передает RT.

Все призывы Украины "не признавать" Крым и "сдерживать" РФ в Черноморском регионе являются бессмысленными. Высказывания могут отразиться на отношениях двух стран, но не следует уделять подобным вещам внимание.

До этого Рада приняла постановление с призывом усилить "давление" на российскую сторону.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #джабаров

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