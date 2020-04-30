Сенатор Джабаров ответил на призыв Украины "увеличить давление" на Россию

Российский сенатор Владимир Джабаров раскритиковал предложение Верховной рады "усилить давление" на РФ.

Украинская сторона призвала иностранные государства и международные организации "усилить давление". Джабаров подчеркнул, что подобные заявления отражают "ненависть", хотя российская сторона для этого ничего не сделала, передает RT.

Все призывы Украины "не признавать" Крым и "сдерживать" РФ в Черноморском регионе являются бессмысленными. Высказывания могут отразиться на отношениях двух стран, но не следует уделять подобным вещам внимание.

До этого Рада приняла постановление с призывом усилить "давление" на российскую сторону.