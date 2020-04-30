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18:03   30 Апреля 2020
Общество

Московские врачи призвали россиян отказаться от шашлыков на природе на майских праздниках

Московские врачи призвали россиян отказаться от шашлыков на природе на майских праздниках

Медицинские работники столичных больниц и поликлиник призывают жителей России отложить запланированный на майские праздники отдых на свежем воздухе, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Врачи обратились к горожанам с призывом оставаться дома на своих страницах в социальных сетях. Они также просят москвичей серьезнее подходить к сложившейся проблеме. Оперативный штаб напоминает, что ежедневно в Москве подтверждается около 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в столице зарегистрировано 53 739 заболевших.

Режим самоизоляции длится уже больше месяца, многие устали и хотят свежего воздуха, пишет главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко. Однако ситуация с пандемией по-прежнему не стабилизировалась.

"Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома", — написал Вечорко.

Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко поддержал высказывание коллеги. По его словам, в России еще не наступил пик заболеваемости COVID-19, поэтому сейчас важно сохранять режим самоизоляции.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #врачи #самоизоляция #коронавирус

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