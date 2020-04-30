Московские врачи призвали россиян отказаться от шашлыков на природе на майских праздниках

Медицинские работники столичных больниц и поликлиник призывают жителей России отложить запланированный на майские праздники отдых на свежем воздухе, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Врачи обратились к горожанам с призывом оставаться дома на своих страницах в социальных сетях. Они также просят москвичей серьезнее подходить к сложившейся проблеме. Оперативный штаб напоминает, что ежедневно в Москве подтверждается около 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в столице зарегистрировано 53 739 заболевших.

Режим самоизоляции длится уже больше месяца, многие устали и хотят свежего воздуха, пишет главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко. Однако ситуация с пандемией по-прежнему не стабилизировалась.

"Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома", — написал Вечорко.

Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко поддержал высказывание коллеги. По его словам, в России еще не наступил пик заболеваемости COVID-19, поэтому сейчас важно сохранять режим самоизоляции.