Курбанов высоко оценил усилия президента Сирии Асада страны в борьбе с боевиками

Финансирование терроризма в Сирии должно быть прекращено, уверен постпред САР при ООН Башар Джаафари. Политолог Маис Курбанов высоко оценил усилия правительства страны в борьбе с боевиками.

На заседании Совета безопасности ООН Джаафари отметил, что власти Турции нарушают свои обязательства в рамках договоренностей, достигнутых ранее в Москве Сочи и Астане. Анкара поддерживает террористические группировки и пытается укреплять свое присутствие в Сирии. Он призвал к прекращению финансирования терроризма в САР, передает ФАН.

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с изданием выразил мнение, что Дамаск находится на пути восстановления после войны, несмотря на все провокации со стороны Турции.

"Уже понятно, что чужим силам в Сирии нечего делать. Народ возвращается к нормальной жизни. Страна возрождается. Башар Асад работает очень много для восстановления Сирии и борьбы с террористами", — заметил востоковед.

Эксперт сравнил терроризм с коронавирусом, поскольку если это явление вовремя не пресечь, то оно начнет стремительно распространяться. Однако политолог высоко оценил усилия президента САР Башара Асада в борьбе с террористическими группировками.