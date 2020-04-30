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17:44   30 Апреля 2020
Армия

Курбанов высоко оценил усилия президента Сирии Асада страны в борьбе с боевиками

Курбанов высоко оценил усилия президента Сирии Асада страны в борьбе с боевиками

Финансирование терроризма в Сирии должно быть прекращено, уверен постпред САР при ООН Башар Джаафари. Политолог Маис Курбанов высоко оценил усилия правительства страны в борьбе с боевиками.

На заседании Совета безопасности ООН Джаафари отметил, что власти Турции нарушают свои обязательства в рамках договоренностей, достигнутых ранее в Москве Сочи и Астане. Анкара поддерживает террористические группировки и пытается укреплять свое присутствие в Сирии. Он призвал к прекращению финансирования терроризма в САР, передает ФАН

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с изданием выразил мнение, что Дамаск находится на пути восстановления после войны, несмотря на все провокации со стороны Турции. 

"Уже понятно, что чужим силам в Сирии нечего делать. Народ возвращается к нормальной жизни. Страна возрождается. Башар Асад работает очень много для восстановления Сирии и борьбы с террористами", — заметил востоковед.

Эксперт сравнил терроризм с коронавирусом, поскольку если это явление вовремя не пресечь, то оно начнет стремительно распространяться. Однако политолог высоко оценил усилия президента САР Башара Асада в борьбе с террористическими группировками. 

"В любом случае, победителем выйдет Башар Асад и его союзники – Россия и Иран. Асаду можно лишь пожелать скорей освободить всю сирийскую территорию от боевиков", — заключил Курбанов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #асад #сар

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