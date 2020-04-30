Каракулевые шапки покидают армию

Шапки из каракуля с козырьком, как статусный элемент формы российских офицеров, скоро выйдут из военного обихода. Сейчас этот головной убор носят полковники вооруженных сил, генералы Росгвардии и высшие офицеры. К последним относятся адмиралы и генералы армии. В советское время в число обладателей шапки также входили маршалы, но сейчас в России их нет.

Но планируется, что с июля 2020 года каракулевые шапки будут носить только в Росгвардии и ФСО. В других родах войск каракуль заменят на мех.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев рассказал «Политике Сегодня», что военная форма российских войск становится удобнее и более подходящей для маскировки. В реальных боевых действиях каракулевые шапки могут «выдавать» неприятелю статус и важность ее обладателя, объяснил военный эксперт.

«В таких шапках генералы и полковники в окопы во время войны не лазили. Они надевали солдатскую шапку, в лучшем случае офицерскую, и шли в ней. Это нужно для того, чтобы снайпер неприятеля или кто-то еще не определил, что это большой начальник», — отметил Хатылев.

В годы Великой Отечественной войны как советские, так и немецкие снайперы устраивали «охоту за головами», в надежде лишить войска противника командующего. В таких условиях отличительный головной убор мог стоить жизни.

С развитием российской военной техники находиться в каракулевой шапке, к примеру, на полигоне просто неудобно, добавил полковник запаса:

«Сейчас уже везде автоматизированные системы управления, центры и системы связи, они все строятся в мобильном варианте. В этих машинах и центрах ходить в высокой каракулевой шапке очень неудобно».

Хатылев заверил, что все изменения в российской военной форме происходят не просто так, а исходя из требований долговечности и маскировки. На первом месте здесь все-таки стоят личные качества военнослужащего, а не форма, в которой он ходит.