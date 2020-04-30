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17:20   30 Апреля 2020
Армия

Кудряшов: Саррадж игнорирует берлинские договоренности по Ливии

Кудряшов: Саррадж игнорирует берлинские договоренности по Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) в одностороннем порядке предложила ввести перемирие в стране на период Рамадана. Но военные оставили за собой право отвечать на провокации боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии точечным огнем.

Дорожная карта переходного периода в Ливии будет опубликована в ближайшее время, заявил официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. 

По словам представителя Ливийского Восточного правительства в России Станислава Кудряшова, Рамадан священен для всех мусульман, поэтому предложение ЛНА о перемирии является логичным шагом. Однако Рамадан не исключает атак боевиков, поэтому армия Хафтара и оставила за собой право отвечать на атаки террористов ПНС. Кудряшов в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж игнорирует достигнутые во время встреч в Москве и Берлине договоренности. 

Кудряшов отметил, что ПНС было сформировано на основе Схиратских соглашений. Теперь эта структура занимается  созданием квазиинститутов государственной власти, законодательной власти и других, при этом совершенно не опираясь на конституцию и нормы права.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #перемирие #рамадан #лна #пнс

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