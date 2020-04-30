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17:45   30 Апреля 2020
Весь мир

Над Берлином подняли копию знамени Победы

Над Берлином подняли копию знамени Победы

Активисты организации «Офицеры России» подняли в небо над Берлином копию знамени Победы. Таким образом они отметили 75-летие исторического события: в ночь с 30 апреля на 1 мая советские солдаты установили красное полотнище на крыше рейхстага. 

Копию знамени подняли в небо с помощью беспилотника. Красный флаг пролетел над Трептов-парком, центральным мемориалом и братскими могилами советских воинов.

«Знамя Победы над рейхстагом – это символ победоносного завершения Великой Отечественной войны. Мы не могли поднять его копию в точном соответствии с историческими событиями, поэтому развернули красное полотнище над Трептов-парком, — рассказывает один из участников акции Олег Еременко. — Мы хотели почтить память погибших воинов-освободителей и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны за их ратные подвиги».

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Автор: Олег Королев
#германия #берлин #победа #общество

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