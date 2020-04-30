Над Берлином подняли копию знамени Победы

Активисты организации «Офицеры России» подняли в небо над Берлином копию знамени Победы. Таким образом они отметили 75-летие исторического события: в ночь с 30 апреля на 1 мая советские солдаты установили красное полотнище на крыше рейхстага.

Копию знамени подняли в небо с помощью беспилотника. Красный флаг пролетел над Трептов-парком, центральным мемориалом и братскими могилами советских воинов.