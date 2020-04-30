Над Берлином подняли копию знамени Победы
Активисты организации «Офицеры России» подняли в небо над Берлином копию знамени Победы. Таким образом они отметили 75-летие исторического события: в ночь с 30 апреля на 1 мая советские солдаты установили красное полотнище на крыше рейхстага.
Копию знамени подняли в небо с помощью беспилотника. Красный флаг пролетел над Трептов-парком, центральным мемориалом и братскими могилами советских воинов.
«Знамя Победы над рейхстагом – это символ победоносного завершения Великой Отечественной войны. Мы не могли поднять его копию в точном соответствии с историческими событиями, поэтому развернули красное полотнище над Трептов-парком, — рассказывает один из участников акции Олег Еременко. — Мы хотели почтить память погибших воинов-освободителей и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны за их ратные подвиги».