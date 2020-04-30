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17:15   30 Апреля 2020
Россия

Подмосковье готовится к «масочному» режиму

Подмосковье готовится к «масочному» режиму

Обязательное ношение медицинских масок вводят в Московской области. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев рассказал об этом на совещании с главами округов, передает телеканал «360».

Так, «масочный» режим распространится в местах скопления людей: в общественном транспорте, магазинах. По словам Воробьева, выходя из дома, жители Подмосковья должны быть в маске.

«Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски появились в наших аптеках, коммерческих подразделениях», — указал губернатор и призвал работодателей задуматься о распространении средств защиты среди сотрудников.

Региону важно выйти на спад заболеваемости коронавирусом. Поэтому контроль за ношением маски будут поэтапно ужесточать. Такой шаг, уверен Воробьев, поможет вернуться к нормальной жизни.

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Автор: Анна Манц
#воробьев #подмосковье #маски #коронавирус

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