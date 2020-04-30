Лишь один из девяти пунктов итогового документа саммита "нормандского формата" в Париже был выполнен Украиной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Страны "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) на уровне внешнеполитических ведомств обсудили в ходе видеоконференции процесс урегулирования ситуации в Донбассе. Как оказалось, на данный момент был выполнен только один пункт договора, который был заключен по итогам переговоров в Париже в 2019 году. Речь идет об обмене удерживаемыми лицами, отметил Лавров.

Совместное коммюнике "нормандской четверки" было принято 9 декабря прошлого года. Страны договорились встретиться через четыре месяца в Берлине и продолжить работу над урегулированием ситуации в Донбассе. В этом документе говорится о том, что базисом по-прежнему остаются Минские соглашения, также предусмотрено разведение сил в нескольких точках. Кроме того, Киев должен обеспечить прекращение огня в регионе до конца 2020 года.