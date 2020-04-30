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16:57   30 Апреля 2020
Политика

Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

Лишь один из девяти пунктов итогового документа саммита "нормандского формата" в Париже был выполнен Украиной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Страны "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) на уровне внешнеполитических ведомств обсудили в ходе видеоконференции процесс урегулирования ситуации в Донбассе. Как оказалось, на данный момент был выполнен только один пункт договора, который был заключен по итогам переговоров в Париже в 2019 году. Речь идет об обмене удерживаемыми лицами, отметил Лавров.

Совместное коммюнике "нормандской четверки" было принято 9 декабря прошлого года. Страны договорились встретиться через четыре месяца в Берлине и продолжить работу над урегулированием ситуации в Донбассе. В этом документе говорится о том, что базисом по-прежнему остаются Минские соглашения, также предусмотрено разведение сил в нескольких точках. Кроме того, Киев должен обеспечить прекращение огня в регионе до конца 2020 года.

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Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #лавров #нормандский формат

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