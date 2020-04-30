Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Китай, против которого США выдвинули обвинения в сокрытии информации об эпидемии коронавируса, попал в такую же ситуацию, как до него Россия, Иран, Сирия, Северная Корея и Югославия. Сейчас Вашингтон использует эту универсальную, в плохом смысле слова, модель против любой страны, которая, как ему кажется, противоречит его интересам.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, эпидемия коронавируса обострила и так сложные американо-китайские отношения. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что оттуда начала распространиться инфекция, при этом несколько американских штатов уже предъявили Пекину иски.

Эксперт отметил, что есть несколько причин того, что Трамп продолжает давить на Китай. Во-первых, он демонстрирует свою стабильность, показывает, что он является защитником США, и в условиях избирательной кампании которая идет в Штатах, это очень важно.

«Второе — есть определенная надежда на то, чтобы, простите за мой французский, поставить Китай на деньги, то есть таким образом списать, при удаче, часть государственного долга», — добавил Мухин.

Это та же модель поведения, которую США на протяжении последних десяти лет используют против России – обвинения с подбором «доказательств» и условная скамья подсудимых.

«Китай попал в ту же ситуацию, что и Россия, с чем его можно и поздравить. Сейчас эта модель используется по отношению к любой стране, действия которой Вашингтон посчитает противоречащей своим интересам», — отметил политолог.

Нынешнюю ситуацию можно сравнить с событиями начала XXI века, когда США обвинили Ирак в создании бактериологического оружия, оправдав тем самым свое вторжение в эту страны. Такую же модель Штаты применяют в отношениях с Северной Кореей и Сирией, и даже с Югославией.

При этом Мухин отметил, что Китай не сможет ответить на выпады Соединенных Штатов, действуя в одиночку.

«Это необходимо делать на площадке ООН, и самым жестким образом. Потому что, если США не остановить, эта вакханалия правового беспредела продолжится в отношении любой страны. В отношении всего мира, если понадобится. Но Обама и Трамп уже артикулировали это, выступая перед Конгрессом», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой позиции в данной ситуации следует придерживаться России, Мухин ответил, что наша страна уже была жертвой США при схожих обстоятельствах.