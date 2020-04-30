Нападки США против России обернутся против Вашингтона

Антироссийская и русфобская информационная политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки, может обернуться против самого Трампа, так как патриотично настроенные американцы видят всю ее лживость и это подрывает рейтинг президента перед выборами.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил в четверг главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин, прокомментировав таким образом недавние слова официального представителя президента России Дмитрия Пескова о том, что антироссийские санкции Вашингтона незаконны.

Ранее Дмитрий Песков в интервью RTVI заявил, что кризис нас закаляет и делает сильнее, тем более, что Россия привыкла жить в сложных экономических условиях. Также пресс-секретарь главы государства напомнил, что на протяжении последних шести лет страны Запада оказывают жесткое давление на нашу экономику.

«Я их не называю санкциями, потому что санкции — это что-то законное. Санкции — это то, что реализуется на основе решения Совета Безопасности ООН. А это, это бандитские рестрикции», — подчеркнул Песков.

Комментируя ситуацию, Антон Бредихин обратил внимание на то, что Вашингтон ведет свою антироссийскую санкционную политику, несмотря на пандемию коронавируса, о которой объявила Всемирная организация здравоохранения. При этом Россия оказывает многим странам помощь в борьбе с эпидемией. В числе государств, которым помогает наша страна, оказались и Соединенные Штаты, которые, тем не менее намерены продолжать антироссийские санкции и это может навредить имиджу президента Дональда Трампа.

«Информационная политика, которую проводят США, должна обернуться против Вашингтона. Здесь в первую очередь играет роль человеческий фактор — Россия выступала с позитивной миссией, когда поддерживала Италию, Сербию, Монголию, Иран и КНДР, — отметил политолог.

При этом, он добавил, что американцы не хотят ни на шаг отступить от позиции, что санкции необходимо продолжать, несмотря на то, что эти ограничительные меры не имеют никакой связи с коронавирусом.

«В стране очень много патриотов своей родины, которые видят, что такая политика США против РФ ненастоящая и лживая. Естественно, такой удар по руководству США и по Трампу лично ведет к подрыву его рейтинга как президента перед предстоящими выборами», — считает Бредихин.

Также эксперт отметил, что во время эпидемии «в одной лодке» с Россией оказался и Китай, который США обвиняют в том, что именно оттуда началось распространение коронавирусной инфекции. В условиях, когда весь мир обвиняет Москву и Пекин в использовании пандемии в своих целях, можно ожидать укрепления российско-китайского союза.