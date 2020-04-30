ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

Россия сможет начать постепенно отменять введенные ограничения с 12 мая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Как она отметила, предстоящие две недели будут "ключевыми". Если число новых случаев заражения коронавирусом будет падать, тогда можно будет начать рассматривать, какие из введенных мер можно ослабить. По словам представителя ВОЗ, "логичной" датой для ослаблений будет 12 мая, передает ТАСС.

Кроме того, Вуйнович отметила хорошую подготовку российской системы здравоохранения, благодаря чему в России наблюдается относительно невысокое число тяжелых случаев заболевания COVID-19. У жителей РФ достаточно хороший иммунитет и состояние здоровья, добавила представитель организации.