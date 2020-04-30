Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

 Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом

Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом
Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

 Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению

Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП
ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

 Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом

Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом
Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

 Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению

Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП
16:27   30 Апреля 2020
Общество

Синоптики предсказали экстремальную жару в европейской части РФ

Синоптики предсказали экстремальную жару в европейской части РФ

Жители европейской части России могут столкнуться с аномальной летней жарой, говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Высокая температура воздуха может наблюдаться в некоторых регионах РФ летом 2020 года, говорится в отчете экспертов. Аналитики отметили возможность значительной неоднородности температурного режима и режима увлажнения.

Назвать точные регионы, где возможны периоды экстренно высоких температур, эксперты пока не могут. Прогноз специалистов связан с повышением повторяемости и интенсивности волн тепла, превышающих допустимые для сезона значения.

Специалисты Росгидромета также опираются на возможный рост периодов, когда температура воздуха преодолевает отметку в 30 градусов тепла в средних широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35 градусов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #погода #росгидромет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...