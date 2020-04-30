Синоптики предсказали экстремальную жару в европейской части РФ

Жители европейской части России могут столкнуться с аномальной летней жарой, говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Высокая температура воздуха может наблюдаться в некоторых регионах РФ летом 2020 года, говорится в отчете экспертов. Аналитики отметили возможность значительной неоднородности температурного режима и режима увлажнения.

Назвать точные регионы, где возможны периоды экстренно высоких температур, эксперты пока не могут. Прогноз специалистов связан с повышением повторяемости и интенсивности волн тепла, превышающих допустимые для сезона значения.

Специалисты Росгидромета также опираются на возможный рост периодов, когда температура воздуха преодолевает отметку в 30 градусов тепла в средних широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35 градусов.