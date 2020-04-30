Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом

В ночь на 30 апреля силовики провели КТО в СНТ «Ручеек» Свердловской области. Очевидцы рассказали о работе правоохранителей в комментарии телеканалу «360».

Жителей товарищества заблаговременно эвакуировали, обеспечив им безопасность. До утра они находились в автобусах. Мужчина отметил, что их предупредили о террористах. Боевики сняли домик сторожа за десять дней до операции. Одна из жительниц рассказала, что видела их:

«Прошла мимо, увидела, что там какие-то лица. Я вообще думала, что это работники какие-то. Я не знала, что это у нас поселенцы».

Другая очевидица рассказала, что выстрелы утихли к трем часам ночи.

«Стреляли страшно, аж домик у меня вздрогнул», — поделилась она.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации трех террористов, которые оказались сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство». Силовики при обыске обнаружили оружие, взрывчатку и боеприпасы.