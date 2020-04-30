Тимошенко: Украину нельзя будет собрать уже через две недели

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 30 апреля приняла участие в заседании украинского парламента, трансляцию которого вел телеканал «Рада». Ее выступление посвящено экономическому кризису, охватившему весь мир. Его последствия будут весьма болезненными для огромного количества стран, однако для Незалежной он и вовсе может обернуться полной катастрофой.

В обращении Тимошенко обратила внимание на то, что руководство страны не осознает в полной мере всю трагичность складывающейся на Украине ситуации. По словам политика, доходная часть государства в настоящее время «летит» по всем параметрам.

«За апрель мы недополучим в доходную часть примерно 25 млрд грн (порядка 70 млрд рублей – Прим. ред.). Вы понимаете то, что по году это будет где-то до 300 млрд (около 800 млрд рублей - Прим. ред.) и больше?» – задается вопросом Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» абсолютно убеждена в том, что еще никогда до этого Украина не сталкивалась с таким финансовым коллапсом. При этом власти сняли какие-либо ограничения с модели продажи облигаций внутреннего государственного займа. Другими словами, размер государственного долга дополнительно увеличили на 10 млрд гривен (28 млрд рублей – Прим. ред.). С учетом того, что у Киева нет никакой антикризисной программы, которую уже сегодня нужно реализовывать, все идет к тому, что через две-три недели Незалежную не удастся собрать воедино, резюмировала Тимошенко.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил о том, что на Украине нет сильного национального лидера. А это может привести к полному уничтожению граждан страны.