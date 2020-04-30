Проценко призвал серьезно отнестись к введенным мерам ограничения из-за COVID-19

Пик пандемии коронавируса еще не прошел, поэтому все введенные меры предосторожности необходимо соблюдать всем, сообщил главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40 ДЗМ" Денис Проценко.

Впереди майские праздники и многие планирует выехать за город или поехать на пикники, но опасность не миновала. Рост заражения вирусом сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует, добавил главный врач. В зоне риска находятся люди всех возрастов. Проценко призывает россиян отказаться от своих планов на нерабочие выходные и не контактировать друг с другом, пока ситуация не наладится. Об этом сообщают РИА Новости.