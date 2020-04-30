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ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

 Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом

Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом
Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

 Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению

Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

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15:42   30 Апреля 2020
Общество

Проценко призвал серьезно отнестись к введенным мерам ограничения из-за COVID-19

Проценко призвал серьезно отнестись к введенным мерам ограничения из-за COVID-19

Пик пандемии коронавируса еще не прошел, поэтому все введенные меры предосторожности необходимо соблюдать всем, сообщил главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40 ДЗМ" Денис Проценко.

Впереди майские праздники и многие планирует выехать за город или поехать на пикники, но опасность не миновала. Рост заражения вирусом сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует, добавил главный врач. В зоне риска находятся люди всех возрастов. Проценко призывает россиян отказаться от своих планов на нерабочие выходные и не контактировать друг с другом, пока ситуация не наладится. Об этом сообщают РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #майские праздники #коронавирус

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