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ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

ВОЗ озвучила условия и возможную дату снятия ограничений в РФ из-за коронавируса

 Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом

Очевидцы рассказали о контртеррористической операции под Екатеринбургом
Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

Лавров указал, что Киев не выполнил пункты договора "нормандской четверки"

 Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению

Кулеба сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" пришли к соглашению
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15:30   30 Апреля 2020
Россия

Путин не исключил поддержку волонтеров наравне с врачами

Путин не исключил поддержку волонтеров наравне с врачами

Программы поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом врачей, могут распространиться и на волонтеров, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-совещания с участниками акции "Мы вместе". Волонтеры предложили включить добровольцев в программу страхования медперсонала, работающего с коронавирусом. По словам российского лидера, он согласен с предложением о том, что эти методы поддержки подходят не только для медиков, но и для волонтеров.

По данным на 30 апреля, в России число заболевших коронавирусом превысило 106,4 тыс. человек, вылечились более 11,6 тыс. пациентов, скончались с начала пандемии 1073 человека. За минувшие сутки в России выздоровели 1333 человека, выявлено 7099 пациентов с COVID-19, 101 человек умер.

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Автор: Яна Либерман
#путин #волонтеры #коронавирус

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