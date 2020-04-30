Программы поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом врачей, могут распространиться и на волонтеров, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-совещания с участниками акции "Мы вместе". Волонтеры предложили включить добровольцев в программу страхования медперсонала, работающего с коронавирусом. По словам российского лидера, он согласен с предложением о том, что эти методы поддержки подходят не только для медиков, но и для волонтеров.

По данным на 30 апреля, в России число заболевших коронавирусом превысило 106,4 тыс. человек, вылечились более 11,6 тыс. пациентов, скончались с начала пандемии 1073 человека. За минувшие сутки в России выздоровели 1333 человека, выявлено 7099 пациентов с COVID-19, 101 человек умер.