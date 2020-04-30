Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Российские и турецкие военнослужащие провели седьмое совместное патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В ведомстве рассказали, что патрулирование состоялось 30 апреля в Идлибской зоне деэскалации. Военнослужащие провели мероприятия на одном из участков трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию.

Российские военные задействовали два БТР-82А и один бронеавтомобиль "Тигр". Движение патруля с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС РФ.

Напомним, что впервые совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации состоялось 15 марта текущего года. Это произошло после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политические деятели договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб и согласовали меры, позволяющие стабилизировать ситуацию в регионе.