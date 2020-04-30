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15:17   30 Апреля 2020
Общество

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Указ "О введении режима повышенной готовности" был изменен по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, что коснулось и дачников.

Поправки к указу ужесточают правила перемещения по Нижегородской области, рассказали в пресс-службе региональных властей. Местные жители при поездке на дачу на личном автомобиле или на такси обязаны иметь при себе документ на право собственности участком. Контролирующие органы имеют право запросить соответствующую бумагу.

Также будет ограничено количество возможных передвижений. Теперь жителям Нижнего Новгорода разрешается совершить только два выезда на дачу в неделю. Оформить пропуск на поездку к родственникам, в аптеку или магазин можно будет только один раз в день.

Губернатор региона объясняет принятие таких мер необходимостью уменьшения числа заболевших COVID-19. По его словам, только самоизоляция поможет справиться с вирусом.

Ранее нижегородские власти запретили въезд на территорию из других регионов на время майских праздников. Исключением являются владельцы экстренных рабочих пропусков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дача #дачники #коронавирус

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