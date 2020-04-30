Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

 Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски
Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

 Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии
Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

 Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски
Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

 Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии
15:06   30 Апреля 2020
Общество

Депутаты просят освободить санатории и детские лагеря от уплаты налогов в период COVID-19

Депутаты просят освободить санатории и детские лагеря от уплаты налогов в период COVID-19

Санатории и детские лагеря могут получить новые меры поддержки в условиях распространения COVID-19. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава думской комиссии Дмитрий Сазонов.

Предложения сформированы рабочей группой по вопросам поддержки санаторно-курортного комплекса в рамках думской Комиссии по поддержке МСП. В документе указано, что отсутствуют меры поддержки санаторно-курортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Сейчас многие санатории и лагеря не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса из-за большого количества работников. В связи с этим они не могут претендовать на дополнительные выплаты и льготы. Депутаты просят правительство исправить эту ситуацию и распространить на здравницы 37 антикризисных мер, сообщает "Парламентская газета".

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб отметила, что все ждут решения от властей, будут ли исполнены пожелания города. Санатории помогают инвалидам, предоставляют путевки малоимущим, пострадавшим на производстве, без дополнительной помощи они не смогут продолжить свою деятельность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#налоги #мишустин #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...