Депутаты просят освободить санатории и детские лагеря от уплаты налогов в период COVID-19

Санатории и детские лагеря могут получить новые меры поддержки в условиях распространения COVID-19. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава думской комиссии Дмитрий Сазонов.

Предложения сформированы рабочей группой по вопросам поддержки санаторно-курортного комплекса в рамках думской Комиссии по поддержке МСП. В документе указано, что отсутствуют меры поддержки санаторно-курортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Сейчас многие санатории и лагеря не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса из-за большого количества работников. В связи с этим они не могут претендовать на дополнительные выплаты и льготы. Депутаты просят правительство исправить эту ситуацию и распространить на здравницы 37 антикризисных мер, сообщает "Парламентская газета".

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб отметила, что все ждут решения от властей, будут ли исполнены пожелания города. Санатории помогают инвалидам, предоставляют путевки малоимущим, пострадавшим на производстве, без дополнительной помощи они не смогут продолжить свою деятельность.