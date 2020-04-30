Представитель ВОЗ в РФ предрекла миру вторую волну коронавируса

Человечеству не удастся избежать второй волны пандемии COVID-19, уверена представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Повтор сложившейся ситуации может произойти в силу того, что у большинства населения отсутствует иммунитет, подчеркнула специалист. Представитель ВОЗ в РФ уточнила, что до создания вакцины никто не может быть уверен насчет дальнейших последствий пандемии.

Предотвращения второй волны коронавирусной инфекции можно добиться путем использования опыта первой волны. Вуйнович также напомнила о необходимости ограничения контактов людей.

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