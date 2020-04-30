Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

 Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски
Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

 Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии
Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

 Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски
Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

 Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии
15:05   30 Апреля 2020
Общество

Представитель ВОЗ в РФ предрекла миру вторую волну коронавируса

Представитель ВОЗ в РФ предрекла миру вторую волну коронавируса

Человечеству не удастся избежать второй волны пандемии COVID-19, уверена представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Повтор сложившейся ситуации может произойти в силу того, что у большинства населения отсутствует иммунитет, подчеркнула специалист. Представитель ВОЗ в РФ уточнила, что до создания вакцины никто не может быть уверен насчет дальнейших последствий пандемии.

Предотвращения второй волны коронавирусной инфекции можно добиться путем использования опыта первой волны. Вуйнович также напомнила о необходимости ограничения контактов людей.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#воз #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...