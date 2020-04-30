Главный гериатр Минздрава прогнозирует высокий спрос на посткарантинную реабилитацию

Здравоохранение Москвы, Петербурга и Ингушении должно быть готово к высокой потребности в посткарантинной реабилитации среди пожилых граждан. В этих регионах проживает много пенсионеров, пояснила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

В интервью NEWS.ru врач дала советы пожилым, как сохранить здоровье во время «коронавирусной» самоизоляции. Она обратила внимание на физическую активность:

«Очень важно, находясь в изоляции, обеспечивать определенную физическую активность. <…> Если люди находятся в инвалидной коляске или у них ограничено движение по каким-то причинам, все равно какой-то объем физической активности они выполнять должны».

В противном случае существует риск ухудшения походки, а значит и большей вероятности падений и травм. Физическая пассивность влечет и мышечную атрофию, что только ускоряет старение.

Ткачева призвала не забывать об умственной и социальной активности. Во время пандемии можно научиться пользоваться компьютером, чтобы отыскать новых или старых знакомых. Не помешают чтение, разговоры по телефону или рисование.

По словам гериатра, пенсионеры на самоизоляции по разным причинам могут недоедать. Важно помогать им — ходить в магазин, делиться рецептами и просто интересоваться их рационом. В день пожилым надо выпивать полтора-два литра воды при отсутствии противопоказаний.

«За период карантина из-за того, что люди находятся в стрессовом состоянии, могут обостриться хронические заболевания», — констатировала собеседник издания.

Система здравоохранения должна быть готова к подобному сценарию, заключила Ольга Ткачева.