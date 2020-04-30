Президент России Владимир Путин оценил название российского села Киска. Речь об этом зашла на онлайн-встрече с участниками акции "Мы вместе".

Жительница алтайского села по имени Светлана в ходе общения с Путиным назвала населенный пункт, где проживает, — Киска. Российский лидер, услышав это, отметил: "Хорошее название!".

Президент также добавил, что название приятное.

Ранее сообщалось, что в рамках онлайн-встречи российский лидер поблагодарил волонтеров, помогающих россиянам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин назвал их помощь проявлением гражданского героизма.