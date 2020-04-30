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14:57   30 Апреля 2020
Политика

Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски

Президент России Владимир Путин оценил название российского села Киска. Речь об этом зашла на онлайн-встрече с участниками акции "Мы вместе".

Жительница алтайского села по имени Светлана в ходе общения с Путиным назвала населенный пункт, где проживает, — Киска. Российский лидер, услышав это, отметил: "Хорошее название!".

Президент также добавил, что название приятное.

Ранее сообщалось, что в рамках онлайн-встречи российский лидер поблагодарил волонтеров, помогающих россиянам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин назвал их помощь проявлением гражданского героизма.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #киска #волонтеры

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