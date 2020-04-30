Специалисты ВОЗ считают, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще впереди

Пик заболеваемости COVID-19 в России еще не прошел, страна пока не вышла на плато, заявили представители Всемирной организации здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом в России демонстрирует положительную тенденцию, отметила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, в Москве и Петербурге постепенно снижается число заражений COVID-19.

Российские специалисты считают, что РФ приближается к выходу на плато заболеваемости COVID-19, однако сингапурские ученые заявили, что ситуация с коронавирусом в РФ разрешится к концу августа.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 11 тысяч пациентов уже вылечились.