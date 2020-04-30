Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

 Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски
Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

 Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии
Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

Власти Нижегородской области разъяснили новые правила проезда на дачу

 Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время
Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

Россия и Турция провели в сирийском Идлибе седьмое совместное патрулирование

 Путину понравилось название российского села Киски

Путину понравилось название российского села Киски
Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

 Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии
14:39   30 Апреля 2020
Политика

Специалисты ВОЗ считают, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще впереди

Специалисты ВОЗ считают, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще впереди

Пик заболеваемости COVID-19 в России еще не прошел, страна пока не вышла на плато, заявили представители Всемирной организации здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом в России демонстрирует положительную тенденцию, отметила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, в Москве и Петербурге постепенно снижается число заражений COVID-19. 

Российские специалисты считают, что РФ приближается к выходу на плато заболеваемости COVID-19, однако сингапурские ученые заявили, что ситуация с коронавирусом в РФ разрешится к концу августа.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 11 тысяч пациентов уже вылечились. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #воз #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...