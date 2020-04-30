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14:10   30 Апреля 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проводит онлайн-трансляцию о защите прав трудящихся

Медиагруппа "Патриот" проводит онлайн-трансляцию о защите прав трудящихся

Онлайн-эфир, посвященный теме трудоустройства, организовали специалисты Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей. Конференция получила название "День трудящихся. Как сохранить рабочие места".

Праздник Весны и Труда давно стал традицией для россиян, встречающих его ежегодно 1 мая. Ситуация с коронавирусом изменила планы на проведение торжественных мероприятий, а также актуализировала тему сохранения рабочих мест в условиях пандемии.

Вопрос безработицы и способы создания новых рабочих мест обсуждают спикеры, депутаты и эксперты области экономики в рамках начавшегося онлайн-эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН. В ходе сегодняшней трансляции они также ответят на вопросы, есть ли конфликт между бизнесом и рабочими, в каких отраслях его можно заметить.

Зрители могут послушать участников конференции по этой ссылке. Также они могут позвонить в эфир по телефону +7 994 424 95 87 и задать интересующий их вопрос.

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Автор: Василий Пименов
#фан #1 мая

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