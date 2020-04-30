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14:09   30 Апреля 2020
Политика

Глава Краснодарского края сообщил о необходимости сохранения карантинных мер в регионе

Глава Краснодарского края сообщил о необходимости сохранения карантинных мер в регионе

Необходимость продления карантинных мер в Краснодарском крае до 12 мая обозначил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Решение только одно — карантин необходимо сохранить", — подчеркнул политик.

В настоящее время в регионе зарегистрировано более тысячи заболевших коронавирусом. Для минимизации распространения инфекции губернатор подчеркнул важность оставаться дома, несмотря на тяжелый период для экономики в стране, сообщает "Коммерсантъ".

Ограничения были введены в Краснодарском крае 31 марта и неоднократно продлевались по распоряжению губернатора. Транспортное сообщение между муниципалитетами было прекращено (только не для случаев жизненной необходимости).

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Автор: Илья Романович
#россия #кондратьев #самоизоляция #коронавирус

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