Франция в I квартале 2020 года потеряла рекордные 5,8% ВВП

ВВП Франции в первом квартале 2020 года упал на 5,8%, что стало самым существенным падением за всю историю наблюдений. Об этом сообщил национальный статистический институт Франции Insee.

В годовом выражении французская экономика сократилась на 5,4%, отмечают аналитики. По данным Insee, потребительские расходы во Франции в первой четверти текущего года сократились на 6,1% по сравнению с последним кварталом 2019 года. В то же время государственные расходы снизились на 2,4%.

Также с января по март на 6,5% упал объем французского экспорта по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, а импорт снизился на 5,9%, передает "Интерфакс".

Согласно подсчетам Insee, каждый месяц карантина будет стоить для Франции около 3% ВВП в годовом выражении, а восстановление экономики после окончания пандемии коронавируса "потребует немало времени". Как ранее заявлял глава французского правительства Эдуар Филипп, начало отмены карантинных мер начнется не ранее чем 11 мая.

Напомним, что Франция занимает второе место среди стран Евросоюза по объему экономики.