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13:40   30 Апреля 2020
Россия

Верховный суд РФ рассказал, когда можно наказывать за фейки о коронавирусе

Верховный суд РФ рассказал, когда можно наказывать за фейки о коронавирусе

Распространитель фейковых новостей о коронавирусе будет наказываться в случае, если он знал о том, что распространяет неправдивую информацию, указано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Именно информация, изначально не соответствующая действительности (при условии, что распространяющий знал об этом), может считаться заведомо ложной, сообщает РИА Новости.

Для квалификации преступления она должна распространяться под видом достоверной. Суды обязуются внимательно изучить формы и способы ее изложения. Для квалификации вполне подойдут высказывания СМИ или посты в Сети, а также в мессенджерах и ряде других источников.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #фейки #коронавирус

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