О ФБК, о нравы: Навальный и Волков запутались в отношении к харассменту

Блогер Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков поддержали бывшую коллегу Анну Ведуту, которая обвинила главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в сексуальных домогательствах (англ. – харассмент). Скандал освежил давнюю историю о том, как сам Волков, пользуясь положением, настойчиво добивался взаимности от бывшей сотрудницы иноагента-ФБК Екатерины Патюлиной. Но для нее у Навального не нашлось слов поддержки.

Поддержка и участие

В интервью «Би-би-си» бывшая пресс-секретарь Навального Анна Ведута рассказала, как несколько лет назад стала жертвой харассмента со стороны Венедиктова. Сотрудники ФБК встали на сторону девушки.

На твит откликнулась Екатерина Патюлина, работавшая в ФБК семь лет назад. По ее словам, «поддержка» от Навального и Волкова выглядит смешно, учитывая что происходило в офисе фонда с ней самой.

И волки сыты

В 2013 году Леонид Волков, будучи женатым, увлекся Патюлиной. Сама Екатерина утверждает, что не давала коллеге никаких поводов рассчитывать на взаимность и не придавала знакам внимания Волкова большого значения.

«Моим единственным предположением было то, что Волков – неисправимый романтик, и на данном жизненном этапе ему потребовалась муза, которая могла бы дарить ему вдохновение для дальнейшей работы и выбора жизненного пути. Наверное, я была хорошим вариантом для такого переноса».

Вскоре Патюлина начала встречаться с заместителем главы предвыборного штаба руководителя ФБК Максимом Кацем. И тут Волков превратился из «романтика» в агрессора.

«Леонид Волков оказался достаточно настойчивым ухажером и просто начал откровенно и неоднократно "харассить" Патюлину. Об этом знали все, об этом знал и Алексей Навальный. Тогда Навальный не поддержал Патюлину с Кацем, а поддержал агрессора и хищника Волкова» , — рассказал в эфире канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу» бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов.

По словам Серуканова, попытки Патюлиной добиться справедливого отношения к себе и к Кацу натыкались на полное равнодушие коллег.

«Они просто смеялись, они относились к этому с юмором. Кто-то просто смотрел в стол, кто-то решил "не заметить", как будто этого не было. Сам Алексей Навальный тупо шутил. Ему показалось это смешным и несерьезным», — сообщил Серуканов.

О нравах

В Twitter Патюлина написала, как конкретно отреагировал основатель ФБК на заявление о харассменте со стороны Волкова:

Неоднократные случаи харассмента в офисе ФБК подтвердила бывшая помощница Венедиктова Леся Рябцева. По ее словам, она знала о домогательствах со стороны Волкова, а о нравах сторонников Навального знала вся оппозиционная «тусовка».

«Стоит сказать, что сам Навальный достаточно откровенно иногда "чмырит" женщин, позволяет сексистские высказывания в адрес сотрудников. Поэтому если и начальник такой, то чему удивляться, что в этой компании такое отношение. У них вообще главная проблема проблема — двуличие», — рассказала Рябцева «Политике Сегодня».

В той ситуации между жертвой домогательств и «хищником» Навальный выбрал друга. А сейчас блогер защищает пострадавшую Ведуту и призывает Венедиктова извиниться.

«Ему важнее было сохранить Волкова, свою правую руку. Это еще такая тема мужской солидарности. Мол, что бы он не делал он мой "браток", я буду за него. А что там говорит какая-то Патюлина ему было просто все равно», — объяснила экс-помощница Венедиктова.

Как пишет Патюлина, перед ней никто и не думал извиняться.

Материал Русской службы «Би-би-си» об Алексее Венедиктове вышел накануне. Но как утверждает одна из героинь — Анна Ведута — о домогательствах главреда «Эха» она рассказала журналисту еще в декабре 2019 года. По ее словам, она несколько лет боялась предать огласке историю.