Инициатива общественников о введении в РФ "штрафных каникул" с мораторием на блокировку банковских карт является частью ранее озвученных мер поддержки, отметил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Предложение члена Общественной палаты и председателя совета Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова включает в себя инициативу о введении "штрафных каникул" в рамках поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Предполагается введение 60-дневного моратория на блокировку карт и автоматическое списание с них средств на оплату штрафов.

Алисенов уточнил, что подобные меры поддержки уже озвучивались президентом и были утверждены правительством, однако из-за их сложностей пока реализовываются только частично. По словам доцента, общественники предлагают "ручную донастройку" предложенных мер, передает ФБА "Экономика сегодня".

Введение "штрафных каникул" – явно необходимая мера поддержки населения, считает экономист. При этом, как он отмечает, она не требует ни бюджетных затрат, ни масштабных организационных работ.