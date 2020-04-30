Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

Саммит "нормандской четверки" состоится только после подготовки почвы для общения сторон на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина не выполняет достигнутые в Париже договоренности по урегулированию кризиса в Донбассе. Песков отметил, что нужно вместе прорабатывать эти проблемы, чтобы подготовить фундамент для переговоров на высшем уровне. Однако привлечение США к этому процессу даже не рассматривается, подчеркнул пресс-секретарь.

В настоящее время конфликт в Донбассе остается замороженным. Украина не может ставить новые условия, не обсудив этот вопрос с представителями ДНР и ЛНР. Также данная тема не фигурирует на повестке саммита "пятерки" СБ ООН.