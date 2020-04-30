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13:20   30 Апреля 2020
Политика

Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

Саммит "нормандской четверки" состоится только после подготовки почвы для общения сторон на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина не выполняет достигнутые в Париже договоренности по урегулированию кризиса в Донбассе. Песков отметил, что нужно вместе прорабатывать эти проблемы, чтобы подготовить фундамент для переговоров на высшем уровне. Однако привлечение США к этому процессу даже не рассматривается, подчеркнул пресс-секретарь.

В настоящее время конфликт в Донбассе остается замороженным. Украина не может ставить новые условия, не обсудив этот вопрос с представителями ДНР и ЛНР. Также данная тема не фигурирует на повестке саммита "пятерки" СБ ООН.

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Автор: Яна Либерман
#сша #донбасс #украина #песков #нормандская четверка

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