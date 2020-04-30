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13:06   30 Апреля 2020
Россия

Путин проведет онлайн-совещание с участвующими в борьбе с COVID-19 волонтерами

Путин проведет онлайн-совещание с участвующими в борьбе с COVID-19 волонтерами

Волонтеры, принимающие участие в борьбе с распространением коронавируса, встретятся с президентом России Владимиром Путиным на онлайн-совещании, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава РФ проведет большое количество встреч, отметил представитель Кремля. Путин свяжется по видеосвязи с волонтерами, представителями НКО и бизнеса, которые пытаются оказать социальную поддержку людям в трудные времена. Песков заявил, что общение будет проходить в свободной форме.

Также во второй половине дня российский лидер планирует провести совещание по экономическим вопросам. На нем будут присутствовать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители администрации президента, а также члены правительства.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #совещание #волонтеры

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