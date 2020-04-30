Песков заявил о неправильной трактовке его слов об оказании прямой матпомощи

Сообщения СМИ о возможном оказании гражданам РФ прямой матпомощи в период тяжелой экономической ситуации из-за коронавируса были опровергнуты пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

"Этого не было. Это ошибочная подача информации", — обозначил политик.

Речь шла не о прямой материальной помощи, добавил он. Об этом сообщает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что правительство в настоящий момент уже предприняло необходимые для поддержки граждан меры.

"Я вас призываю очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер", — обозначил Песков.

Потерявшие работу после 1 марта смогут получать пособие по безработице по верхней планке в течение трех месяцев. Граждане с детьми также получат дополнительные деньги, резюмировал политик.