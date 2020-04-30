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12:56   30 Апреля 2020
Политика

Власти Москвы принимают все необходимые меры для борьбы с COVID-19

Власти Москвы принимают все необходимые меры для борьбы с COVID-19

Власти Москвы принимают все необходимые меры для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции. Ответственность за соблюдение режима самоизоляции продолжает зависеть от каждого, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Статистика по коронавирусу является поводом полагать, что еще не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы, пренебрегая мерами самоизоляции, добавил он.

Ранее доктор биологических наук Виталий Зверев обратил внимание на то, что совершенно нелегко сделать прогноз, начался ли спад по коронавирусу по одному дню, так как непонятно, стояло ли за ним действительное снижение жертв или то, что он пришелся на воскресенье и праздник Пасхи, когда вероятно было сделано меньше тестов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #песков #коронавирус

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