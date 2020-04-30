Политолог Суздальцев объяснил, почему трубоукладчик «Академик Черский» тянет время

Идеальное время для достройки российского газопровода «Северный поток – 2» наступит в конце лета, когда Балтийское море спокойно, поэтому сейчас принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский» не спеша готовится к работам и получает дополнительное оборудование.

Таким образом политолог Андрей Суздальцев, выступая в эфире радио Sputnik. прокомментировал очередную смену курса «Академиком Черским».

О том, что «Черский», который продолжает двигаться по проливу Скагеррак из Северного моря в Балтийское, в очередной раз сменил пункт назначения – с порта Находки на Калининград, ранее сообщил портал Marine Traffic. Как отмечается, в Калининград судно должно прийти 1 июня.

После того, как в декабре 2019 года США ввели санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» и задействованная в строительстве швейцарская компания Allseas отозвала свои трубоукладчики, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия может довести работы до конца своими силами. Как один из вариантов достройки газопровода Новак назвал судно «Академик Черский», которому потребуется некоторое время для дополнительной подготовки к предстоящим работам.

В феврале российский трубоукладчик отправился в путь, изначально взяв курс на Сингапур, потом, изменив его на Шри-Ланку, и затем еще несколько раз меняя пункт назначения. По словам Андрея Суздальцева, такой сложный маршрут понадобился «Черскому» для того, чтобы посетить несколько портов, где он, судя по всему, получал дополнительное оборудование.

«Он готовится к броску. Другого судна для достройки «Северного потока-2» у нас нет, а арендовать суда зарубежных партнеров из-за санкций невозможно, — отметил политолог. — Он немного тянет время, собирает оборудование в разных портах, потому что идеальные условия для достройки – это конец лета, когда Балтика спокойна».

По словам Суздальцева, газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, можно строить и зимой, но это гораздо тяжелее. Поэтому у «Академика Черского» еще достаточно времени. А тот факт, что судно вновь поменяло маршрут, говорит о том, что наступает последний этап – его переброска заканчивается.

«То, что газопровод будет построен, сомнений не вызывает. Но торопиться с ним сейчас нет никакой необходимости – потребности газа в Европе упали ввиду пандемии и экономической рецессии, поэтому нет необходимости мгновенно запустить газопровод», — добавил эксперт.

Кроме того, отметил он, есть и политические вопросы – несмотря на соглашение по транзиту газа, которое Россия и Украина заключили в конце декабря 2019 года, Киев остается партнером сложным, не очень порядочным и способным на скандалы, суды, выходы из соглашений и тому подобное.