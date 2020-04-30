Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Любая, даже самая победоносная война, неизбежно влечет за собой потери. На днях исполнится два месяца с начала нефтяной войны. И уже появились данные по результатам потерь первого месяца боев.

По оценке ведущих мировых экспертов, на которых ссылается агентство финансовой аналитики Bloomberg, за первый месяц боевых действий Россия потеряла шесть миллиардов долларов.

Саудовская Аравия

Убытки Саудовской Аравии составили 27 миллиардов долларов. При этом валютные резервы саудитов — самые низкие с 2011 года, упав с более чем двух триллионов долларов до 464 миллиардов. Положение диктатора принца Салмана усугубляется огромными долгами государства (около 200 миллиардов долларов). Плюс к этому, госкомпания Saudi Aram coдолжна еще около 300 миллиардов.

В сумме эти долги превышают и золотовалютный резерв, и госбюджет, доходы которого колеблются в районе трети триллиона долларов. Легко посчитать, что за год (при прочих равных условиях) потери от нефтяной войны как раз и составят сумму, аналогичную доходам страны. Доказывая, что на 90 процентов это доходы именно от экспорта нефти и обслуживания нефтяной отрасли.

Министр финансов Саудовской Аравии и финансовый эксперт Bloomberg Зияд Сауд считают, что в целом потери бюджета Саудовской Аравии составят 32 миллиарда. Это весьма оптимистичный прогноз: министр дорожит своим креслом и жизнью ­– у принца Салмана рука тяжелая.

Гораздо хуже оценки Международного валютного фонда (МВФ), который напоминает, что свести бюджет страны можно лишь при цене нефти марки Brent к 76,1 долларов за баррель. При том, что сегодня эталон торгуется на 50 долларов дешевле.

«Саудовская Аравия находится в очень критической ситуации, - отмечает главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик. - Мы ждем дальнейшего сокращения резервов страны. И во втором квартале давление на них усилится на фоне низких цен на нефть и снижения объема ее добычи. Мы полагаем, что Эр-Рияд попытается ограничить снижение резервов путем рыночных заимствований».

В контексте нынешнего положения недавняя угроза Эр-Рияда поставить Россию на колени, залив мир дешевой нефтью, звучит весьма самонадеянно. Рынок, на который саудиты могли поставить свою нефть, ограничен по объемам и сокращается из-за кризиса потребления про всему миру.

К тому же «заточенные» под российскую нефть марки Urals заводы не будут перенастраивать оборудование ради легкой арабской нефти, тем более в условиях кризиса. Как не будут и разрывать долгосрочные контракты с Россией.

Саудиты не просчитали планы России и не озаботились заблаговременно ни фрахтом танкерного флота, ни арендой нефтехранилищ. В результате стоимость транспортировки нефти взлетела до небес, а хранить уже добытую нефть негде. Танкеры превратились в очень дорогие нефтехранилища, саудовская нефть на рынке Южной Европы уже предлагается по цене пяти долларов за баррель.

Около тысячи саудовских танкеров дедвейтом от 50 тысяч тонн до гигантов — супертанкеров в полмиллиона тонн, встали на якоря в надежде на появление покупателя.

Не дожидаясь 1 мая, когда начинает действовать сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+, Эр-Рияд сообщил о досрочном сокращении собственной добычи.

США

Не менее печальна перспектива США. По данным Reuters, около 50 миллионов баррелей нефти саудиты уже доставили или в ближайшие дни доставят к берегам Северной Америки.

Менеджер хедж-фонда Кайл Басс пишет в Twitter:

«Cаудиты и русские объявили войну американским сланцевым энергетическим компаниям... Саудиты бросили в нас нефтяную бомбу в 50 миллионов баррелей. Насколько еще упадут цены на нефть в июне?»

5 мая нефтяники Техаса, добывающие 48 процентов нефти в США, обсудят сокращение добычи и примут требования к Белому дому о спасении отрасли. Низкие цены и переполненные хранилища уже привели к началу банкротств и даже доплате нефтедобывающих компаниям покупателям нефти.

Сокращены поставки нефти из Канады, на столе у Трампа лежит проект указа о введении эмбарго на импорт нефти. Но уже очевидно, что никакие ограничения не способны в ближайшие месяцы вернуть цену хотя бы на уровень в 40 долларов. Который тоже не спасет сланцевую нефть США.

У «американских партнеров» России и ее «ближневосточных друзей» есть серьезные проблемы и нет внятного плана их разрешения. Трамп рискует потерять кресло президента, а принц Салман — жизнь.

Россия

На этом фоне Москва выглядит спокойней. Российская нефть марки Urals торгуется около 20 долларов за баррель, и ее продажи растут. В том числе и в Китай, на рынке которого она вытесняет ближневосточную нефть.

Северные порты России работают с полной загрузкой, поставляя нефть и нефтепродукты только на условиях предоплаты, в порты Евросоюза. Даже Польша, анонсировавшая на днях отказ от российской нефти в пользу саудовской, в настоящий момент ожидает 100 тысяч тонн из России — танкер из Усть-Луги уже находится на пути в Гданьск.

Мир после пандемии коронавируса и экономического кризиса изменится кардинально, Россия будет играть далеко не ту роль, которую ей готовили в Вашингтоне и Брюсселе. Безусловно, впереди еще многие месяцы «боев» и неизбежные потери, но впервые за последние 40 лет СССР-Россия не сдает свои позиции, а успешно отвоевывает как свое место под солнцем, так и право на собственный путь и независимость.

Справка:

Золотовалютный резерв России составляет 550 миллиардов долларов. В отличие от Саудовской Аравии, бюджет России наполняется не только нефтедолларами и исходит из цены нефти не 71, а 42 доллара.

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