Акцию "Бессмертный полк" россияне смогут посмотреть в онлайн-режиме 9 мая 11:00 по местному времени, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Желающие могут принять участие в мероприятии, предварительно оставив заявку. Акцию "Бессмертный полк" проводят в память о героях, погибших во время войны. В этом году акция впервые проходит в режиме видеотрансляции из-за распространения коронавируса. Онлайн-площадки в этом году будут транслировать видеоряд с фотографиями, вместо привычного шествия россиян с изображениями погибших во время войны родственников.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Многие массовые мероприятия по всему миру отменили или перевели в онлайн-режим для нераспространения коронавирусной инфекции. Новым типом пневмонии заболели более трех млн человек по всему миру.