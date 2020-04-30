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12:32   30 Апреля 2020
Общество

Онлайн-трансляции "Бессмертного полка" пройдут в России 9 мая

Онлайн-трансляции "Бессмертного полка" пройдут в России 9 мая

Акцию "Бессмертный полк" россияне смогут посмотреть в онлайн-режиме 9 мая 11:00 по местному времени, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Желающие могут принять участие в мероприятии, предварительно оставив заявку. Акцию "Бессмертный полк" проводят в память о героях, погибших во время войны. В этом году акция впервые проходит в режиме видеотрансляции из-за распространения коронавируса. Онлайн-площадки в этом году будут транслировать видеоряд с фотографиями, вместо привычного шествия россиян с изображениями погибших во время войны родственников.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Многие массовые мероприятия по всему миру отменили или перевели в онлайн-режим для нераспространения коронавирусной инфекции. Новым типом пневмонии заболели более трех млн человек по всему миру.

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Автор: Илья Романович
#онлайн-трансляция #бессмертный полк #коронавирус

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