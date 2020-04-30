Правительство выделит 577 млн рублей на помощь пожилым гражданам России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Соответствующие средства будут направлены в медицинские организации, уточнил Мишустин. Деньги будут направлены в пользу 9 регионов на реализацию проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи пожилым россиянам.

Мишустин добавил, что инициатива запущена в рамках нацпроекта "Демография". Средства в размере 577 млн рублей получат 33 частные медорганизации, которые будут лечить порядка 3,5 тыс. граждан старше 65 лет.