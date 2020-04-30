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12:05   30 Апреля 2020
Общество

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Правительство выделит 577 млн рублей на помощь пожилым гражданам России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Соответствующие средства будут направлены в медицинские организации, уточнил Мишустин. Деньги будут направлены в пользу 9 регионов на реализацию проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи пожилым россиянам.

Мишустин добавил, что инициатива запущена в рамках нацпроекта "Демография". Средства в размере 577 млн рублей получат 33 частные медорганизации, которые будут лечить порядка 3,5 тыс. граждан старше 65 лет.

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Автор: Яна Либерман
#пожилые #мишустин

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