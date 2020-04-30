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Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

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11:57   30 Апреля 2020
Политика

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Государство выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо дольщиков, помощь в непростой из-за коронавируса период будет оказана также застройщикам — им будет выделена сумма в размере 12 млрд, Фонду развития промышленности — 15 млрд, микрофинансовым организациям для пополнения резервов — 2 млрд, сообщает РИА Новости.

"С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан", — подчеркнул в ходе заседания правительства политик.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #дольщики #мишустин

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