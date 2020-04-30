Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Государство выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо дольщиков, помощь в непростой из-за коронавируса период будет оказана также застройщикам — им будет выделена сумма в размере 12 млрд, Фонду развития промышленности — 15 млрд, микрофинансовым организациям для пополнения резервов — 2 млрд, сообщает РИА Новости.