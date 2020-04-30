Россиянам, столкнувшимся с проблемой возвращения на родину в период закрытия границ из-за пандемии коронавируса, будет оказана материальная и продовольственная помощь, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Гражданам в этот непростой период будут выделены средства от государства на оплату временного проживания и питания, а также на продление виз.

Ранее Мишустин заявлял о продлении запрета на въезд иностранцев в страну до 30 апреля включительно.

Иностранные работники на период с 15 марта по 15 июня получили возможность осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов. Об этом также ранее сообщило ГУ МВД по Москве.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 3,2 млн случаев коронавирусной инфекции.