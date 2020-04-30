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11:25   30 Апреля 2020
Весь мир

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Жители нью-йоркского Бруклина обратили внимание на специфический запах, исходящий из припаркованных возле похоронного бюро грузовых машин, и сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили десятки разлагающихся тел.

Грузовики с трупами стояли возле похоронного бюро Эндрю Клекли. Данные о числе обнаруженных тел поступают разные. По некоторым сведениям, в похоронном бюро перестали работать рефрижераторы, из-за чего тела положили в грузовики, сообщает Regnum.

По версии другого издания, в грузовых машинах хранилось от 40 до 60 тел. За трупами не приехали представители крематория, поэтому их сложили в машины, не оснащенные морозильными камерами.

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Автор: Илья Романович
#нью-йорк #грузовик #трупы

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