Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Жители нью-йоркского Бруклина обратили внимание на специфический запах, исходящий из припаркованных возле похоронного бюро грузовых машин, и сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили десятки разлагающихся тел.

Грузовики с трупами стояли возле похоронного бюро Эндрю Клекли. Данные о числе обнаруженных тел поступают разные. По некоторым сведениям, в похоронном бюро перестали работать рефрижераторы, из-за чего тела положили в грузовики, сообщает Regnum.

По версии другого издания, в грузовых машинах хранилось от 40 до 60 тел. За трупами не приехали представители крематория, поэтому их сложили в машины, не оснащенные морозильными камерами.