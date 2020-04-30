Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

 Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян

Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

 Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс
Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

 Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян

Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

 Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс
11:17   30 Апреля 2020
Весь мир

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Намерение посетить Россию после поездки в Донбасс высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель рассказал, что хотел посетить Украину в марте, указав, что в ходе своего первого визита в Незалежную он планировал побывать и в Донбассе. По его словам, после посещения Украины он планирует приехать в Россию, являющуюся не только крупнейшим соседом Евросоюза, но и постоянным членом Совбеза ООН.

В заключение Боррель добавил, что Евросоюз открыт для диалога с российской стороной. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #евросоюз #украина #боррель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...