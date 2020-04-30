Намерение посетить Россию после поездки в Донбасс высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель рассказал, что хотел посетить Украину в марте, указав, что в ходе своего первого визита в Незалежную он планировал побывать и в Донбассе. По его словам, после посещения Украины он планирует приехать в Россию, являющуюся не только крупнейшим соседом Евросоюза, но и постоянным членом Совбеза ООН.

В заключение Боррель добавил, что Евросоюз открыт для диалога с российской стороной.