Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Создание коронавирусной инфекции в новосибирской лаборатории "Вектор" является фейком, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Ведомство заявило о необходимости закрыть доступ к фейковым новостям о COVID-19, сообщает РИА Новости.

Статья, содержащая сведения о том, что вирус якобы был искусственно создан в "Векторе", потому что там производилось биологическое оружие, была опубликована в соцсети "ВКонтакте". Согласно этой публикации, вирус якобы утек во внешний мир из-за взрыва, а потом якобы был завезен в Китай, чтобы скрыть случившееся.

Генпрокуратура подчеркнула фейковый характер этой и прочих похожих новостей, а также обратилась в Роскомнадзор, призывая ограничить доступ к этим публикациям.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 99 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.